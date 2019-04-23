انت الان تتابع قرار جديد من اتحاد الكرة بخصوص لقاء الأهلي ضد المصري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

٢٣ أبريل ٢٠١٩ - ١٢:٥٨ م

الأهلي والمصري

قررت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، نقل مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أمام نظيره المصري، إلى استاد المكس بالإسكندرية، بدون جمهور، بدلًا من إقامتها على استاد السويس، بسبب الموافقات الأمنية، وتقام المباراة في الثامنة من مساء يوم الخميس المقبل، في اللقاء المؤجل من الجولة الـ19 من مسابقة الدوري الممتاز لكرة القدم، والتي يسعى من خلالها الفريق الأحمر لاستعادة صدارة الدوري من جديد بعد الخسارة الأخيرة التي تلقاها من بيراميدز الخميس الماضي.

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ويسعى مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأحمر لتجهيز اللاعبين لخوض مباراة المصري خاصة بعدما تسببت الغيابات الكثيرة في صفوف الفريق في صداع برأس لاسارتي، حيث يعاني الأهلي من غياب كل من عمرو السولية للإيقاف وحسام عاشور وهشام محمد وكريم نيدفيد للإصابة، ومحمد الشناوي حارس مرمى الفريق بعد حصوله على الإنذار