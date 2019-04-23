الأمن يرفض إقامة لقاء الطلائع والأهلي على هذا الملعب

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تحرير:كريم أحمد ٢٣ أبريل ٢٠١٩ - ٠٢:١٦ م
طلائع الجيش - الأهلي
أكد عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة، أنه طلب من نادي طلائع الجيش، تحديد ملعب بديل لمواجهته مع الأهلي، والمقرر إقامتها يوم 1 مايو المقبل، ضمن مواجهات الجولة الواحدة والثلاثين من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم (2018-2019)، علمًا بأن لقاء الدور الأول بين الفريقين الذي أقيم على استاد السلام، ضمن مواجهات الجولة الرابعة عشر، انتهى بفوز المارد الأحمر بهدفين نظيفين، أحرزهما مروان محسن، وكان يدرب نادي القرن الإفريقي حينها محمد يوسف، وأدار ذلك اللقاء الحكم الدولي محمد الحنفي.
وأضاف رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة، في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، اليوم الثلاثاء، أن الأمن لم يوافق على إقامة المباراة على استاد الجيش بالسويس، موضحا أنه ينتظر ترشيحات نادي الطلائع. ويحتل طلائع الجيش بقيادة مديره الفني البلجيكي لوك إيميل المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد
ويحتل طلائع الجيش بقيادة مديره الفني البلجيكي لوك إيميل المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد 34 نقطة، جمعها من 30 مباراة، فاز في 8 وتعادل في 10 وخسر في 12، وسجل الفريق 34 هدفًا، فيما استقبلت شباكه 36 هدفًا.
في المقابل يحتل الأهلي بقيادة مديره الفني الأوروجوياني مارتن لاسارتي، المركز الثالث في جدول الدوري، برصيد 58 نقطة، جمعها من 26 مباراة، فاز في 18 وتعادل في 4 وخسر في 4، وسجل الفريق 42 هدفًا، فيما استقبلت شباكه 17 هدفًا، بفارق نقطتين عن الزمالك المتصدر وبيراميدز صاحب المركز الثاني بفارق النقاط.
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