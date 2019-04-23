5 عقوبات قاسية ضد الأهلي بعد معركة الصيد الدامية

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واقعة رياضية مؤسفة شهدها نادي الصيد، كان بطلها لاعبي الأهلي لكرة الماء الذين قاموا بإلقاء الكراسي داخل حمام السباحة واعتدوا على اللاعبين بشكل همجي وتسببوا في إثارة الرعب

قرر مجلس إدارة اتحاد السباحة، برئاسة ياسر إدريس، إيقاف وشطب أي لاعب أو مدرب أو إداري يخرج عن النص في مختلف المنافسات الرياضية، التي ينظمها الاتحاد، وحرمانه من التمثيل الدولي، جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الإدارة الذي عقد مؤخرًا، والذي اتخذ فيه عقوبات صارمة ضد بعض لاعبي كرة الماء بالنادي الأهلي، في مرحلة العمومي بعد أحداث الشغب التي قام بها اللاعبون في مباراة نهائي بطولة الدوري العام، التي أُقيمت بحمام السباحة بنادي الصيد بالدقي ضد لاعبى فريق الجزيرة.

ووفقًا لبيان اتحاد السباحة اليوم الثلاثاء، قرر المجلس شطب اللاعب مهند جمال، وإيقاف كل من اللاعب محمود طارق واللاعب طارق أحمد فؤاد لمدة عام اعتبارا من الموسم 2019/2020، وكذلك إيقاف اللاعب كريم جمال لمدة ستة أشهر اعتبارًا من الموسم 2019/2020، وإيقاف اللاعب محمد أسامة واللاعب يحيى علاء لمدة ثلاثة أشهر،

ووفقًا لبيان اتحاد السباحة اليوم الثلاثاء، قرر المجلس شطب اللاعب مهند جمال، وإيقاف كل من اللاعب محمود طارق واللاعب طارق أحمد فؤاد لمدة عام اعتبارا من الموسم 2019/2020، وكذلك إيقاف اللاعب كريم جمال لمدة ستة أشهر اعتبارًا من الموسم 2019/2020، وإيقاف اللاعب محمد أسامة واللاعب يحيى علاء لمدة ثلاثة أشهر، اعتبارا من الموسم 2019/2020، وإيقاف اللاعب توفيق أحمد لمدة ست مباريات، اعتبارا من الموسم 2019/2020، وإيقاف المدير الإداري للنادي الأهلي محمود حسن مباراتين اعتبارا من الموسم2019/2020، وحرمان كل اللاعبين المذكورين بعاليه من التمثيل الدولي، مع التوصية بشطب اللاعبين في حالة تكرار تلك الأحداث في المنافسات التي ينظمها اتحاد السباحة. كما قرر المجلس تغريم النادي الأهلي مبلغ 250 ألف جنيه، حيث إن أحداث تلك المباراة قد خالفت المبادئ والمهام واللوائح الدولية، بالإضافة لقيام أحد أعضاء النادي الأهلي العريق بحمل جنزير ومحاولة التعدى على لاعبي الفريق المنافس وسب الدين، على أن يلتزم النادي الأهلي بسداد مبلغ 25 ألف جنيه لصالح نادي الصيد، قيمة التلفيات التي حدثت به على أن يوافي الاتحاد بصورة من إيصال السداد. Advertisements وقال ياسر إدريس إن مجلس إدارة اتحاد السباحة استعرض لوائح الاتحاد الدولي والميثاق الأوليمبي واللائحة الداخلية للاتحاد المصري للسباحة، بعد الاطلاع على التحقيقات التي أجراها المستشار القانوني للاتحاد مع اللاعبين المتورطين في أحداث الشغب، قبل توقيع العقوبات على اللاعبين، مشيرا إلى أن اللاعبين خالفوا ما جاء فى الفقره 6 من المبادئ الأساسية لأهداف الحركة الأولمبية المساهمة في بناء سلام عالمي من خلال الشباب الرياضي المثقف بدون أي نوع من أنواع التعصب (الميثاق الأوليمبي)، ومادة 2 بند 7 من مهام اللجنة الأوليمبية الدولية والتي تؤكد تكريس الجهود للتأكد من انتشار روح اللعب النظيف في الأوساط الرياضية ومنع ظاهرة العنف (الميثاق الأوليمبي). كما تضمنت الفقرة 3 من مقدمة اللائحة التأديبية للقانون الدولي لكرة الماء أن الغرض من لوائح الاتحاد الدولي هو ضمان رياضة كرة الماء في أن تلعب بصورة عادلة دون حدوث أي اضطراب بها، ومعاقبة الحوادث التي تلحق الضرر بسمعة كرة الماء (لائحة الاتحاد الدولي). وأشار إلى أن أحداث تلك المباراة قد خالفت كل تلك المبادئ والمهام واللوائح الدولية المشار إليها، بالإضافة لقيام أحد أعضاء النادي الأهلي العريق بحمل جنزير ومحاولة التعدي على لاعبي الفريق المنافس وسب الدين. وفي 10 من الشهر الجاري، شهدت الرياضة المصرية واقعة مؤسفة شهدها نادي الصيد، خلال استضافته مباراة نهائي بطولة الدوري لكرة الماء بين الفريق الأول بالنادي الأهلي ونظيره الجزيرة، بعدما وقعت مشاجرة كبيرة بين لاعبى الفريقين والمدربين بشكل مؤسف، خاصة عندما تعدى لاعبو الأهلي على لاعبى الجزيرة بعد خسارتهم اللقاء، ما أدى إلى تعرض الجانبين إلى إصابات بالغة، لتقرر إدارة نادي الصيد الذي يستضيف اللقاء، استدعاء الشرطة لفض المشاجرة، كما تم نقل المصابين للمستشفى بواسطة سيارة إسعاف النادي. وشهد ياسر إدريس رئيس اتحاد السباحة، الأحداث المؤسفة من جانب لاعبي الأهلي الذين خسروا المباراة أمام الجزيرة بنتيجة (7-6)، ليقرر فتح تحقيق فيها، ومن ثم شطب المتجاوزين.



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