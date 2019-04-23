ميدو يحكي عن مواقفه مع العنصرية في ملاعب أوروبا

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٢٣ أبريل ٢٠١٩ - ١٢:١٧ م
ميدو
كشف أحمد حسام (ميدو)، لاعب ومدرب الزمالك الأسبق، عن مواقفه مع العنصرية التي تعرض لها في الملاعب الأوروبية، وقال ميدو عندما حل ضيفًا على راديو «Talk Sport» اليوم الثلاثاء: «لقد لعبت في الدوري الإنجليزي مسبقًا، كما وجدت في أكثر من نادٍ أوروبي.. لم أتخذ تلك الهتافات العنصرية على محمل الجد يومًا ما.. في رأيي من يطلق مثل تلك الهتافات هم أشخاص غير مسئولين»، مضيفًا: «سعيد جدًا باتخاذ بعض اللاعبين إجراءات ضدهم، ولكن لا تترك الملعب وتفسح لهم المجال لتكرار فعلتهم».
وأوضح مدرب الوحدة السعودي السابق: «بعض جماهير نيوكاسل هتفت ضدي في إحدى المباريات، لم أرد عليهم، وسجلت هدفًا ثم توجهت إليهم وأشرت لهم بالصمت». وعن رأيه في مواجهة اليونايتد ضد السيتي، المقرر لها غدًا في الدوري الإنجليزي، قال ميدو: «سولشاير بدأ يشعر بالضغوطات بعدما وقع على عقد دائم مع
وعن رأيه في مواجهة اليونايتد ضد السيتي، المقرر لها غدًا في الدوري الإنجليزي، قال ميدو: «سولشاير بدأ يشعر بالضغوطات بعدما وقع على عقد دائم مع مانشستر يونايتد.. المدرب النرويجي كان يقود الفريق في البداية بدون توتر أو قلق، بعد التوقيع على العقد بدأت الضغوطات تظهر عليه لأنه أصبح يفكر في مستقبل الفريق خلال فترة ولايته».
وتابع ميدو: «في رأيي إجراء أكثر من تغيير على تشكيل اللاعبين سيؤثر بالسلب على الفريق كاملًا، عليه إجراء (3-4) تغييرات فقط.. وعلى الجميع المقاتلة من أجل يونايتد، أعتقد أن خسارة الأحمر برباعية أمام إيفرتون ستكون دافعًا للشياطين الحمر في مباراتهم المقبلة أمام السيتي».
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