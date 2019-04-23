انت الان تتابع ميدو يحكي عن مواقفه مع العنصرية في ملاعب أوروبا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

٢٣ أبريل ٢٠١٩ - ١٢:١٧ م

ميدو

كشف أحمد حسام (ميدو)، لاعب ومدرب الزمالك الأسبق، عن مواقفه مع العنصرية التي تعرض لها في الملاعب الأوروبية، وقال ميدو عندما حل ضيفًا على راديو «Talk Sport» اليوم الثلاثاء: «لقد لعبت في الدوري الإنجليزي مسبقًا، كما وجدت في أكثر من نادٍ أوروبي.. لم أتخذ تلك الهتافات العنصرية على محمل الجد يومًا ما.. في رأيي من يطلق مثل تلك الهتافات هم أشخاص غير مسئولين»، مضيفًا: «سعيد جدًا باتخاذ بعض اللاعبين إجراءات ضدهم، ولكن لا تترك الملعب وتفسح لهم المجال لتكرار فعلتهم».

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وأوضح مدرب الوحدة السعودي السابق: «بعض جماهير نيوكاسل هتفت ضدي في إحدى المباريات، لم أرد عليهم، وسجلت هدفًا ثم توجهت إليهم وأشرت لهم بالصمت». وعن رأيه في مواجهة اليونايتد ضد السيتي، المقرر لها غدًا في الدوري الإنجليزي، قال ميدو: «سولشاير بدأ يشعر بالضغوطات بعدما وقع على عقد دائم مع