الامارات | تعرف إلى أغلى لاعب أردني في الدوري الإماراتي

شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف إلى أغلى لاعب أردني في الدوري الإماراتي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أدت المستويات الرائعة الذي قدمها لاعب دبا الفجيرة في الموسمين الماضيين إلى تخطيط أكثر من نادي في دوري الخليج العربي لضم اللاعب الموسم القادم خاصة، وانه دخل فترة الستة أشهر الأخيرة في عقده وعو ما يؤهلة للتعاقد مع أي نادي والحصول على قيمة مالية كبيرة رغماً من وصول عمرة إلى ٣١ عاماً.

وكشف سامر الحوراني وكيل أعمال اللاعب الأردني الدولي ياسين البخيت، عن قيمة انتقال اللاعب لفريق اتحاد كلباء الاماراتي بداية من الموسم القادم، وذلك بالرغم من استمرار تقديمه مستويات جيدة مع الفريق رغماً من تواجد فريقه بالمركز الأخير بترتيب الجدول، وقال وكيل أعمال اللاعب أن القيمة المالية لانتقال اللاعب في الموسم الحالي بلغت "800" ألف دولار ولمدة موسم واحد.

وقال الحوراني في تصريحات تلفزيونية أردنية أمس:” ياسين البخيت، يستحق أن يحصل على قيمة العقد التي تليق به وبقدراته، ليواصل تقديم مستويات جيدة جعلته يستمر في دوري المحترفين ولم يحترف مع أندية من الدرجة الأولى ليضمن تواصل تطور مستواه".

وتابع الحوراني:"اللاعبين العرب تصل قيمة عقودهم إلى ملايين الدولارات، واللاعب الأردني لا يختلف عنهم في المستوى الفني، وينبغي عليه البحث عن عقد احتراف يليق به وبالكرة الأردنية، على اللاعب الأردني ألا يستعجل الاحتراف، ولا يخرج من ناديه إلا في حال تلقى عقد احترافي ذو قيمة تتناسب وامكاناته وقدراته".