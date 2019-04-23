شكرا لقرائتكم خبر عن نيدفيد يجري جراحة الغضروف في ألمانيا اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

يجري كريم نيدفيد، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اليوم، الثلاثاء، جراحة غضروف الركبة في ألمانيا، على أن يعود إلى القاهرة في غضون أسبوع لاستكمال برنامجه العلاجي.

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ووفقًا للموقع الرسمي للنادي، حدد الطبيب المعالج لنيدفيد اليوم موعداً للجراحة، بعد الاطلاع على كافة التقرير الطبية وخضوعه للفحوصات اللازمة قبل الجراحة.

وخضع لاعب الأهلي لكشف طبي تحت إشراف الدكتور أحمد عبدالعزيز، رئيس الهيئة الطبية بالنادي، وتمت الموافقة على سفر اللاعب، بعدما أثبتت الأشعة إصابته بتمزق في غضروف الركبة.

وكان نيدفيد قد تعرض لإصابة خلال مشاركته في مباراة مصر المقاصة التي أقيمت على استاد بتروسبورت يوم 10 أبريل الجاري، في إطار مواجهات الجولة الـ28 ببطولة الدوري العام والتي انتهت بفوز الأهلي.