شكرا لقرائتكم خبر عن العامري فاروق يتحدث عن تجربة بيراميدز والاستثمار الرياضي بمصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

قال العامري فاروق، وزير الرياضة الأسبق، نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي الحالي، إن تجربة نادي بيراميدز في الاستثمار الرياضي بمصر ليست الأولى، فهناك العديد من رجال الأعمال استثمروا في المجال الرياضي، وأندية خاصة عديدة في مصر منذ فترة.

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وعلق «فاروق»، خلال الاحتفالية التي أقامتها مجموعة سماس للملكية الفكرية بالشراكة مع جامعة الدول العربية بـ«اليوم العالمي للملكية الفكرية»، الثلاثاء، على حديث أحد المشاركين حول تجربة نادي بيراميدز في الاستثمار الرياضي بمصر، قائلًا: «تجربة بيراميدز والاستثمار موجودة في مصر من فترة، لدينا نادي وادي دجلة قطاع خاص ويملكه مستثمرون، ولديهم نادي ليرس في بلجيكا، وهناك لاعبون ينتقلون من وإلى دجلة وليرس، ولدينا أيضاً نادي المقاصة، وهذا نادي خاص وبه مستثمرون، ولدينا نادي الجونة والذي يتبع رجل الأعمال سميح ساويرس».

وتابع: «وبالتالي فعملية الاستثمار في الأندية وتجربة بيراميدز ليست الأولى بالنسبة للمصريين، يمكن دخول بيراميدز حيز المنافسة مع الأهلي والزمالك، السبب وراء الاهتمام الجماهيري بهذه التجربة، إنما الاستثمار موجود ورجال الأعمال موجودة.

وشهدت الاحتفالية حضور لفيف من الشخصيات العامة والمسؤولين الحكوميين في العديد من الدول العربية، والشباب المؤثرين في مواقع التواصل الاجتماعي، وكان في استقبالهم دكتورة مها بخيت، الوزيرة المفوضة ومديرة إدارة الملكية الفكرية والتنافسية بجامعة الدول العربية، ونضال الخاروف، رئيس مجلس إدارة مجموعة سماس للملكية الفكرية، وبحضور الدكتور وليد عبدالناصر، مدير المكتب الإقليمي للدول العربية بالمنظمة العالمية للملكية الفكرية.