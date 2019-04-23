شكرا لقرائتكم خبر عن الفحص الطبي يحسم فرص مشاركة محمود وحيد في المران الجماعي للأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يخضع محمود وحيد، لاعب النادي الأهلي، لفحص طبي، اليوم الثلاثاء، قبل بداية مران الفريق العصر، عقب مغادرته المران، أمس الإثنين، بعد تعرضه للإصابة.

كان اللاعب قد تعرض لإصابة بكدمة في الركبة خلال مران، أمس الإثنين، حسب الموقع الرسمي للنادي، وسيحدد الفحص الطبي فرص مشاركة اللاعب في المران الجماعي، اليوم.

ويقيم الأهلي مرانه عصر اليوم استعدادًا لمباراة المصري المؤجلة من الأسبوع الـ 19 للدوري الممتاز، والمقرر إقامتها الخميس القادم.