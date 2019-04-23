شكرا لقرائتكم خبر عن رمضان صبحي يبدأ مرحلة جديدة من برنامجه التأهيلي تمهيدًا لعودته للمشاركة الجماعية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - بدأ رمضان صبحي، لاعب النادي الأهلي، مرحلة جديدة من التأهيل تمهيدًا لعودته للمشاركة في مران فريقه الجماعي ليصبح جاهزًا للعودة للملاعب.

وقام «صبحي» بالركض حول الملعب ضمن برنامجه التأهيلي للتخلص من الإصابة التي تعرض لها في العضلة الأمامية، حسب الموقع الرسمي للنادي الأهلي.

ويؤدي اللاعب برنامجه التأهيلي في القاهرة، وتحديدًا ملعب التتش بمقر الأهلي بالجزيرة، تمهيدًا للعودة للمشاركة الجماعية، كما أوضح الجهاز الفني للنادي الأحمر.