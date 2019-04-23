شكرا لقرائتكم الغاء اجتماع اتحاد الكرة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر مجلس ادارة اتحاد الكرة برئاسة هاني أبو ريدة، الغاء اجتماعه الذى كان مقررًا عقده غدا الأربعاء بمقر الجبلاية فى الجزيرة. Advertisements واتفق أعضاء اتحاد الكرة على عقد الإجتماع خلال الأسبوع المقبل قبل بداية شهر رمضان الكريم، وتقرر إلغاء جلسة الغد لإرتباط أكثر من عضو بالسفر للخارج. يذكر أن اتحاد الكرة أعلن اليوم نقل مباراة الاهلى والمصرى إلى ستاد المكس.

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