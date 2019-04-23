شكرا لقرائتكم اخبار الاهلى .. فحص طبى لـ وحيد.. ولاسارتى يدرس المصرى بالفيديو... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يخضع محمود وحيد، الظهير الأيسر لفريق الأهلى، لفحص طبى قبل انطلاق مران الفريق عصر اليوم لتحديد فرص مشاركته فى المران الجماعى، بعد تعرضه للإصابة بكدمة فى الركبة خلال مشاركته فى المران الذى أقيم أمس على ملعب التتش.

وكان وحيد قد غادر مران الفريق أمس بعد تعرضه لكدمة، فيما يتحدد اليوم فرص مشاركته فى المران الجماعى.

وعقد الجهاز الفنى للأهلى أكثر من جلسة خلال الفترة الأخيرة لمشاهدة ملخص مباريات المصرى، والوقوف على الجوانب الفنية قبل المباراة التى تجمع الفريقين مساء بعد غد الخميس والمؤجلة من الأسبوع الـ19 فى بطولة الدورى العام.

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وشاهد مارتن لاسارتى المدير الفنى أكثر من ملخص لمباريات المصرى مع جهازه المعاون؛ للوقوف على طريقة اللعب وبعض الجوانب الفنية.

ويؤدى الأهلى مرانه عصر اليوم على ملعب التتش، فيما يختتم الفريق تحضيراته فى القاهرة صباح غدٍ الأربعاء قبل الدخول فى معسكر مغلق.