شكرا لقرائتكم الجبلاية تطالب طلائع الجيش بملعب بديل للسويس أمام الأهلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أرسل اتحاد الكرة، خطابا إلى نادى طلائع الجيش يطلب فيه ترشيح ملعب بديل لاستضافة مباراته أمام النادى الأهلى يوم 1 مايو المقبل فى الأسبوع الـ31 بالدورى.
وأعلن اتحاد الكرة أنه تم إبلاغ نادى طلائع الجيش بترشيح ملعب بديل للقائه مع الأهلى، لعدم موافقة الأمن على اقامته بالسويس كما كان مقررا.
يذكر أن اتحاد الكرة قرر منذ قليل نقل مباراة الأهلى والمصرى لاستاد المكس، بسبب عدم وصول الموافقات الأمنية على إقامته بالسويس.
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