شكرا لقرائتكم الجبلاية تطالب طلائع الجيش بملعب بديل للسويس أمام الأهلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أرسل اتحاد الكرة، خطابا إلى نادى طلائع الجيش يطلب فيه ترشيح ملعب بديل لاستضافة مباراته أمام النادى الأهلى يوم 1 مايو المقبل فى الأسبوع الـ31 بالدورى.

وأعلن اتحاد الكرة أنه تم إبلاغ نادى طلائع الجيش بترشيح ملعب بديل للقائه مع الأهلى، لعدم موافقة الأمن على اقامته بالسويس كما كان مقررا.

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يذكر أن اتحاد الكرة قرر منذ قليل نقل مباراة الأهلى والمصرى لاستاد المكس، بسبب عدم وصول الموافقات الأمنية على إقامته بالسويس.