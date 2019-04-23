شكرا لقرائتكم مانجا جاهز لتدعيم وسط الاتحاد أمام النجوم فى الدورى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نجح الجهاز الطبى للاتحاد السكندرى، فى تجهيز لاعب الوسط أحمد نبيل مانجا، للمباراة المقبلة أمام النجوم عقب غيابه عن مباراة المقاصة الماضية بشكوى بشد فى السمانة.

وتم عمل تدريبات علاجية للاعب على البحر للاستفادة من الرحلة لعلاج السمانة، ومن المقرر أن ينتظم اللاعب فى التدريبات استعدادا للقاء النجوم الهام والمحدد له 30 أبريل الجارى.

Advertisements

ويخوض الفريق ودية اليوم أمام فريق ميدو البويات أحد فرق الدرجة الرابعة، ويحصل على راحة غدا على أن يعود للتدريبات الخميس استعدادا للنجوم.

وقد حضر هشام حسن نائب رئيس الإتحاد السكندرى التدريبات، وقام بتحفيز اللاعبين وطالبهم بالفوز على النجوم للابتعاد عن منطقه الخطر.