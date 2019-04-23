شكرا لقرائتكم مانجا جاهز لتدعيم وسط الاتحاد أمام النجوم فى الدورى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل نجح الجهاز الطبى للاتحاد السكندرى، فى تجهيز لاعب الوسط أحمد نبيل مانجا، للمباراة المقبلة أمام النجوم عقب غيابه عن مباراة المقاصة الماضية بشكوى بشد فى السمانة.
وتم عمل تدريبات علاجية للاعب على البحر للاستفادة من الرحلة لعلاج السمانة، ومن المقرر أن ينتظم اللاعب فى التدريبات استعدادا للقاء النجوم الهام والمحدد له 30 أبريل الجارى.
ويخوض الفريق ودية اليوم أمام فريق ميدو البويات أحد فرق الدرجة الرابعة، ويحصل على راحة غدا على أن يعود للتدريبات الخميس استعدادا للنجوم.
وقد حضر هشام حسن نائب رئيس الإتحاد السكندرى التدريبات، وقام بتحفيز اللاعبين وطالبهم بالفوز على النجوم للابتعاد عن منطقه الخطر.
كانت هذه تفاصيل خبر مانجا جاهز لتدعيم وسط الاتحاد أمام النجوم فى الدورى... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.