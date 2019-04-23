شكرا لقرائتكم المقاولون يفاوض هداف الدورى للتجديد موسمين... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل دخل مسئولو المقاولون العرب فى مفاوضات جادة مع أحمد على كامل مهاجم الفريق، من أجل تمديد عقده لمدة موسمين مقبلين، بخلاف الموسم المتبقى له مع الفريق.

جاءت هذه الخطوة من جانب إدارة المقاولون لإضفاء الهدوء والاستقرار على الفريق فى الموسم المقبل، بعدما نجحت الإدارة بالأمس فى تجديد عقد عماد النحاس المدير الفنى للذئاب.

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ويسعى مسئولو المقاولون إلى استغلال حالة النشوة، التى يعيشها اللاعبون حاليا بسبب النتائج الجيدة، التى حققوها ووصولهم للمركز الخامس بجدول الدورى برصيد 43 نقطة والتجديد لجميع اللاعبين، الذى تنتهى عقودهم الموسم الحالى أو الموسم المقبل، خوفا من وكلاء اللاعبين الذين يحاولون الضغط على بعض اللاعبين المتألقين مع الفريق والتأثير عليهم لانتقالهم لبعض الفرق الأخرى.

يذكر أن هناك بعض الأنباء التى خرجت فى الأيام الماضية تؤكد وجود مفاوضات قوية من إداراتى المصرى وبيراميدز، للتعاقد مع أحمد على هداف الدورى برصيد 15 هدفا.