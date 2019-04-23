شكرا لقرائتكم فرجانى ساسى للاعبى الزمالك: "جسدى فى تونس وقلبى معاكم"... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أرسل التونسى فرجانى ساسى لاعب الزمالك رسالة هامة لزملائه قبل مباراة اليوم مع بيراميدز عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى تويتر.

وكتب فرجانى ساسى: "جسدى فى تونسى وقلبى معاكم يارجال الزمالك".

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ويدخل فريقا الزمالك وبيراميدز، اختباراً صعباً مع دقات الثامنة مساء الليلة على استاد الدفاع الجوى فى اللقاء المؤجل من الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدورى العام.

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب الدورى الممتاز برصيد 60 نقطة جمعها من 26 مباراة (18 انتصارًا - 6 تعادلات - هزيمتين)، وسجل لاعبوه 54 هدفًا واستقبلت شباكه 22 هدفًا، بينما يحتل بيراميدز المركز الثانى بنفس الرصيد ويبتعد عن الصدارة بفارق الأهداف عن الفارس الأبيض ولعب 28 مباراة (17 انتصارًا - 9 تعادلات - هزيمتين)، سجل 54 هدف واستقبلت شباكه 27 هدفًا.

ويفتقد الزمالك لواحد من أهم عناصره، أن لم يكن أهمها فى خط الوسط التونسى فرجانى ساسى، الذى تعرض للإصابة بكسر فوق مستوى كعب القدم وأجرى جراحة منذ أيام، وبذلك يفتقد الفارس الأبيض قرابة الـ50 بالمئة من قوته.