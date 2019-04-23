شكرا لقرائتكم الزمالك ضد بيراميدز .. التشكيل المتوقع للأبيض فى قمة الدوري المصري... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الزمالك ضد بيراميدز حيث استقر جروس مدرب الزمالك على التشكيل، الذى سيخوض به مباراة بيراميدز فى اللقاء المؤجل من الجولة 26 من عمر الدورى الممتاز، التى ستقام فى الثامنة مساء اليوم الثلاثاء.

وعاد حمدى النقاز لتشكيل الزمالك المتوقع بعد انتهاء إيقافه، والذى أبعده عن المباراة الماضية أمام الإسماعيلى، والتى انتهت بفوز الأبيض بهدفين نظيفين، كما يعود محمود حمدى الونش الذى غاب عن المباراة الماضية.

وجاء تشكيل الزمالك المتوقع كالآتي:

حراسة المرمى: محمود جنش.

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خط الدفاع: حمدى النقاز ومحمود علاء ومحمود الونش وعبد الله جمعة.

خط الوسط: طارق حامد ومحمود عبد العزيز ويوسف أوباما وإبراهيم حسن ومحمود كهربا.

خط الهجوم: عمر السعيد.