شكرا لقرائتكم الزمالك ضد بيراميدز .. حكم اللقاء أول مرة فى أفريقيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن اتحاد الكرة عن طاقم التحكيم الأجنبى الذى يدير مباراة الزمالك وبيراميدز، التى ستجمعهما فى الثامنة مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب الدفاع الجوى، ضمن مؤجلات الجولة السادسة والعشرين من مسابقة الدورى الممتاز.

يتكون طاقم الحكام النرويجى من هوبر نيلسن حكم ساحة، نوم جرونفيك مساعد، جير اساكس مساعد، كريستوفر هاجلس رابع.

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هوبر نيلسن حكم الساحة صاحب الـ33 عامًا لم يسبق له إدارة أى مباراة فى قارة أفريقيا، ليصبح عديم الخبرة فى لقاءات القارة السمراء، كما أنه حصل على الشارة الدولية عام 2015، وأدار هذا الموسم 12 مباراة فقط.

أدار الحكم النرويجى مباراتين فى دور المجموعات بالدورى الأوروبى، بين رين الفرنسى ويابلونك التشيكى، لودوجوريتس البلغارى ولارناكا القبرصى، آخر مواجهة أدارها يوم 13 أبريل كانت فى الدورى النرويجى بين فايكنج وبران.

وأظهر نيلسين الكارت الأصفر 51 مرة فى 12 مباراة بواقع 4.25 بطاقة فى اللقاء الواحد، وكارت أحمر وحيد، واحتسب 4 ركلات جزاء.