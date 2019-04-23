شكرا لقرائتكم المصري يرفض المكافآت الخاصة للاعبين فى مواجهة الأهلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد عدنان حلبية عضو مجلس إدارة النادى المصرى، أنه لن يتم رصد مكافآت خاصة للاعبى الفريق للفوز على النادى الأهلى مساء الخميس المقبل بالدورى.

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وقال حلبية لـ"الخليج 365" إن النادى المصرى لديه لائحة مكافآت مميزة وضعها الجهاز الفنى بقيادة إيهاب جلال، رافضا منح مكافآت خاصة للفريق حال الفوز على الأهلى الخميس المقبل.

وتم نقل المباراة من استاد السويس إلى المكس بالإسكندرية.