شكرا لقرائتكم طبيب الإسماعيلى يوضح موقف عبدالرحمن مجدى وباهر المحمدى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف الدكتور أكرم عبد العزيز عضو الجهاز الطبى للإسماعيلى، موقف الثنائى عبد الرحمن مجدى وباهر المحمدى من الإصابة. وقال طبيب الإسماعيلى، إن عبد الرحمن مجدى يعانى من كدمة فى الأنكل، بينما تعرض المحمدى لالتهابات خفيفة فى الحوض. ويؤدى المحمدى تدريبات الجرى حول الملعب، فيما حصل عبد الرحمن مجدى على راحة سلبية. Advertisements ويستعد الإسماعيلى لمواجهة وادى دجلة المقرر لها الخميس باستاد بتروسبورت بالجولة الــ30 للدورى المحلى.

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