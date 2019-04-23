شكرا لقرائتكم نقل مباراة الأهلى والمصرى من استاد السويس للمكس بالإسكندرية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قررت لجنة المسابقات بالاتحاد المصرى لكرة القدم، نقل مباراة الأهلى مع المصرى المؤجلة من الجولة 19 لمسابقة الدورى الممتاز إلى استاد حرس الحدود بالمكس بدلا من السويس. وأعلن اتحاد الكرة أن المباراة ستقام فى موعدها المقرر الخميس 25 إبريل الحالى فى الثامنة مساء بدون جمهور، وذلك لعدم ورود الموافقات الأمنية لإقامتها بإستاد السويس.

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