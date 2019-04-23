شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن يونس: الزمالك Vs بيراميدز مواجهة تمساح ضد ثعلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرى أيمن يونس نجم الزمالك السابق أن مواجهة الزمالك أمام بيراميدز، المقرر لها الثامنة مساء اليوم الثلاثاء على ملعب استاد الدفاع الجوى فى إطار مؤجلات الجولة الـ 26 بالدورى الممتاز، صعبة جدا على كلا الفريقين، خاصة بيراميدز لأنها ستحسم مصيره على المنافسة بشكل كبير.

كما وصف يونس اللقاء بمواجهة "تمساح ضد ثعلب"، مشيرا إلى أنه يقصد أن التمساح السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للزمالك والثعلب هو الأرجنتينى رامون دياز مدرب بيراميدز.

وتابع يونس، فى تصريح لليوم السابع، أن هذه المباراة مفتوحة بين كلا الفريقين، مؤكدا أن منطقة منتصف الملعب هى التى ستصنع الفارق فى ظل تواجد العقل المبر لبيراميدز عبد الله السعيد وثنائى الزمالك، ومحمد إبراهيم ويوسف أوباما.

وقال يونس إن عمق فريق الزمالك يتميز بقوة عن بيراميدز الذى يتميز هو الأخر بقوة الأطراف.