شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الخطيب يناقش عقوبات الشطب والإيقاف فى كرة الماء بالأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يناقش مجلس إدارة النادى الأهلى برئاسة محمود الخطيب فى اجتماعه المُقرر له مساء اليوم الثلاثاء، تداعيات أزمة كرة الماء بعد شطب وإيقاف أكثر من لاعب بفريق كرة الماء بالأهلى.

كان مجلس إدارة اتحاد السباحة قد اتخذ عقوبات صارمة ضد بعض لاعبى كرة الماء بالأهلى فى مرحلة العمومى بعد أحداث الشغب التى قام بها اللاعبون فى مباراة نهائى بطولة الدورى العام التى أقيمت بحمام السباحة بنادى الصيد بالدقى ضد لاعبى فريق الجزيرة.

وقرر اتحاد السباحة شطب اللاعب مهند جمال وإيقاف كل من اللاعب محمود طارق واللاعب طارق أحمد فؤاد لمدة عام اعتبارا من الموسم 2019/2020، وكذلك إيقاف اللاعب كريم جمال لمدة ستة أشهر اعتبارا من الموسم 2019/2020، وإيقاف اللاعب محمد أسامة واللاعب يحيى علاء لمدة ثلاثة أشهر اعتبارا من الموسم 2019/2020، وإيقاف اللاعب توفيق أحمد لمدة ستة مباريات اعتبارا من الموسم 2019/2020 وإيقاف المدير الإدارى للنادى الأهلى محمود حسن مبارتان اعتبارا من الموسم2019/2020، وحرمان كل اللاعبين المذكورين بعاليه من التمثيل الدولى، مع التوصية بشطب اللاعبين في حالة تكرار تلك الأحداث فى المنافسات التى ينظمها إتحاد السباحة.

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كما قرر المجلس تغريم النادي الأهلي مبلغ 250 ألف جنيه حيث أن أحداث تلك المباراة قد خالفت المبادئ والمهام واللوائح الدولية ، بالإضافة لقيام أحد أعضاء النادي الأهلي العريق بحمل جنزيرا ومحاولة التعدى علي لاعبي الفريق المنافس وسب الدين ، على ان يلتزم النادي الأهلي بسداد مبلغ 25 الف جنيه لصالح نادي الصيد قيمة التلفيات التي حدثت به علي أن يوافي الاتحاد بصورة من إيصال السداد.

وقال مصدر في الأهلى أن النادي لم يتلق خطاباً رسمياً من إتحاد السباحة بخصوص هذه العقوبات ، موضحاً أن المجلس سيتطرق خلال إجتماع اليوم للتقرير الذى أعده رؤوف عبد القادر مدير النشاط الرياضي بشأن هذه الواقعة بعدما سبق وطلب منه المجلس إعداد تقرير عما حدث بالتنسيق مع الشئون القانونية للنادي.

كما سيتطرق المجلس للعقوبات التى أعلنها إتحاد السباحة مكن أجل الرد عليها بشكل قانونيخاصة وأن مجلس الاهلي سبق وأعلن رفضه لأية تجاوزات ، وأكد محمود الخطيب رفضه القاطع لأي خروج عن قيم وتقاليد النادى، وأن خطأ الغير فى أى موقف لا يعنى الرد بنفس الطريقة، وأن الأهلي كعادته يدافع عن حقوقه من خلال القنوات الشرعية.