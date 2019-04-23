شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن المزين يطيح بـ"بامبا" من طنطا بعد الصعود للممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر أيمن المزين المدير الفنى لفريق طنطا عدم تجديد إعارة إسماعيل بامبا مهاجم الفريق المعار من صفوف اتحاد الشرطة منذ يناير الماضى بعد صعوده للدورى الممتاز، ليكون بامبا أول الراحلين رسميا عن صفوف الفريق الطنطاوى.

وجاء قرار المزين بالاستغناء عن بامبا بسبب حاجة المدير الفنى لفريق طنطا للاعبين أفارقة من طراز خاص وهو الأمر الذى لا يتوفر فى المهاجم الذى ساهم فى إحراز خمسة أهداف منذ الانضمام لأبناء السيد البدوى فى يناير الماضى، ومن المقرر أن يعقد المزين اجتماع مع مجلس إدارة طنطا نهاية الأسبوع الحالى لمناقشة خطة الفريق فى الموسم المقبل سواء بتحديد اللاعبين المقرر رحيلهم عن طنطا فى الموسم المقبل وتحديد الأسماء المقرر التعاقد معها لدعم صفوف الفريق بالدورى الممتاز.

يذكر أن عقد إسماعيل بامبا مع طنطا يتضمن شرطا يضمن لطنطا الحصول على خدمات اللاعب بعد انتهاء الموسم الحالى مقابل سداد 500 ألف جنيه لنادى اتحاد الشرطة فى الوقت الذى رفض فيه المزين تجديد إعارة اللاعب بسبب عدم الحاجة لجهوده فى الدورى الممتاز.