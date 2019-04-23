شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد مجاهد: لا نية لتغيير ملاعب أو فنادق المنتخبات قبل أمم أفريقيا 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المهندس أحمد مجاهد المنسق العام لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 إن اللجنة المنظمة ليست لديها أى خطط لتغيير أماكن إقامة المنتخبات المشاركة بالبطولة خلال الفترة المقبلة بعد إقرارها بشكل رسمى عقب حفل القرعة الذى أقيم يوم 12 أبريل بمنطقة أهرامات الجيزة. كانت أخبار انتشرت مؤخرا حول رغبة بعض المنتخبات في تغيير أماكن الإقامة والانتقال لفنادق أخرى بعد إعلان جدول جميع الفنادق فى مختلف المحافظات مؤخرا. Advertisements وشدد مجاهد على أنه لا نية لتغيير أماكن الإقامة طبقا لما تنص عليه اللوائح، كما أن المنتخب الراغب فى الانتقال لفندق مختلف يكون على نفقته الشخصية بعيدا عن اللجنة المنظمة وحتى الآن جميع المنتخبات ملتزمة بخطط الإقامة وملاعب التدريب.

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