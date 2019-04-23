الإسماعيلى يكشف تفاصيل إصابة المحمدى ومجدى قبل مواجهة دجلة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الدكتور أكرم عبد العزيز عضو الجهاز الطبى للإسماعيلى موقف الثنائى عبد الرحمن مجدى وباهر المحمدى من الإصابة. وقال إن الأول يعانى من كدمة فى الأنكل، بينما تعرض الثانى لالتهابات خفيفة فى الحوض. ويؤدى المحمدى تدريبات الجرى حول الملعب، فيما حصل عبد الرحمن مجدى على راحة سلبية. ويستعد الإسماعيلى لمواجهة وادى دجلة المقرر لها الخميس باستاد بتروسبورت بالجولة الــ30 للدورى المحلى.

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