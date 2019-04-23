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الأمن يرفض إقامة مباراة الأهلى وطلائع الجيش باستاد السويس

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أرسل اتحاد الكرة، خطابا إلى نادى طلائع الجيش يطلب فيه ترشيح ملعب بديل لاستضافة مباراته أمام النادى الأهلى يوم 1 مايو المقبل فى الأسبوع الـ31 بالدورى.

وأعلن اتحاد الكرة أنه تم إبلاغ نادى طلائع الجيش بترشيح ملعب بديل للقائه مع الأهلى لعدم موافقة الأمن على إقامته بالسويس كما كان مقررا.

يذكر أن اتحاد الكرة قرر، منذ قليل، نقل مباراة الأهلى والمصرى لاستاد المكس بسبب عدم وصول الموافقات الأمنية على إقامته بالسويس.

 

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