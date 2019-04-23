ترتيب الدورى المصرى قبل مواجهة الزمالك وبيراميدز

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينتظر محبو وعشاق الدورى المصرى المواجهة المرتقبة بين فريقى الزمالك وبيراميدز المحدد لها الثامنة مساء فى إطار مؤجلات الجولة الـ26 على ملعب استاد الدفاع الجورى بالتجمع الخامس.
ويرصد، الخليج 365، ترتيب الدورى المصرى قبل معركة الدفاع الجوى فى التقرير التالى:
الزمالك على القمة.. وبيراميدز فى المرتبة الثانية
يأتى الزمالك على قمة ترتيب الدورى برصيد 60 نقطة ويليه بيراميدز بنفس الرصيد، بينما يحل الأهلى فى المرتبة الثالثة برصيد 58 نقطة.
المصرى فى المربع الذهبى بترتيب الدورى حتى الآن
فيما يحل فريق المصرى البورسعيدى فى المركز الرابع برصيد 46 نقطة حتى الآن ومن بعده المقاولون العرب برصيد 43 نقطة ثم مصر المقاصة برصيد 41 نقطة ثم الإسماعيلى فى المركز السابع برصيد 37 نقطة.
الإنتاج الحربى فى المرتبة الثامنة بجدول ترتيب الدورى المصرى
بينما يحل الإنتاج الحربى فى المركز الثامن برصيد 35 نقطة ثم الجونة فى المركز التاسع بنفس الرصيد ثم طلائع الجيش عاشرا برصيد 34 نقطة ثم سموحة و من بعده بتروجت بنفس الرصيد .
أما الاتحاد السكندرى فيحتل المركز الثالث عشر برصيد 33 نقطة ومن بعده وادى دجلة برصيد 31 نقطة ثم إنبى فى المركز الـ 15 برصيد 30 نقطة، يليه حرس الحدود برصيد 29 نقطة ثم الداخلية فى المركز الـ 16 برصيد 26 نقطة وأخيرا النجوم برصيد 25 نقطة .
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