شاهد أعمال تجديد وتطوير استاد الإسماعيلية قبل كأس الأمم الأفريقية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتواصل على قدم وساق أعمال تجديد وتطوير ملعب الإسماعيلية الذى يستعد لاحتضان مباريات المجموعة السادسة والأخيرة من بطولة كأس الأمم الأفريقية بنسختها الجديدة المقرر لها يونيو المقبل. وتشمل أعمال التجديد كل أرجاء الاستاد بداية الطرق المحيطة بالملعب ثم بوابات الدخول والخروج والطوارئ فضلا عن أرض الملعب والمدرجات وكشافات الإنارة وأماكن المؤتمرات الصحفية والمركز الاعلامى بجانب غرف استبدال الملابس والمدربين والحكام وغيرها. وتتطلع اللجنة المنظمة لاستعادة الشكل الجمالى المميز لملعب الإسماعيلية بما يواكب استضافة أكبر بطولة قارية والتى تعود مصر لاستضافتها بعد غياب طويل. يذكر أن الملعب سيستضيف منتخبات الكاميرون وغانا وغينيا وبنين بالمجموعة التى تعد ضمن اقوى مجموعات البطولة.











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