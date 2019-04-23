شكرا لقرائتكم خبر عن 10 مجالات تحتاج للمتطوعين فى بطولة أمم أفريقيا.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة أمم أفريقيا 2019، عن المجالات المطلوب الانضمام إليها من جانب المتطوعين، وهى 10 مجالات تشمل لجان التسويق والمراسم والخدمات اللوجيستية ونظم المعلومات وخدمات المشجعين والإقامة والإعاشة والخدمات الطبية والاعلام والامن والسلامة وتنظيم المداخل والبوابات. كانت لجنة المتطوعين ومرافقى الفرق باللجنة المنظمة لبطولة كأس أمم أفريقيا لكرة القدم التى تستضيفها مصر فى الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو 2019، أعلنت فتح باب التقدم أمام الشباب الراغبين فى التطوع فى تنظيم البطولة. Advertisements وأطلقت اللجنة استمارة التقدم عبر الموقع الاكترونى الرسمى للبطولة صباح الأحد الماضى، ويستمر باب التقدم مفتوحاً أمام الشباب حتى يوم الجمعة القادم الموافق 26 إبريل 2019. واشترطت لجنة المتطوعين ومرافقى الفرق أن يتراوح أعمار المتقدمين ما بين المرحلة الجامعية وحتى 35 عاماً، وإجادة إحدى اللغات الأجنبية التى تتحدث بها المنتخبات الأفريقية المشاركة فى البطولة، والتى تنقسم إلى اللغات "الإنجليزية والفرنسية والبرتغالية"، إضافة إلى التمتع بخبرات سابقة فى مجال التنظيم والأحداث والبطولات الرياضية.

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