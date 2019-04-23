شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يختبر "ركبة" محمود وحيد قبل مواجهة المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخضع محمود وحيد، الظهير الأيسر لفريق الأهلى، لفحص طبى قبل انطلاق مران الفريق عصر اليوم لتحديد فرص مشاركته فى المران الجماعى بعد تعرضه للإصابة بكدمة فى الركبة خلال مشاركته فى المران الذى أقيم أمس على ملعب التتش.

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وكان وحيد قد غادر مران الفريق أمس بعد تعرضه لكدمة، فيما يتحدد اليوم فرص مشاركته فى المران الجماعى.

ويؤدى الأهلى مرانه عصر اليوم فى إطار استعداداته لمواجهة المصرى التى تقام مساء الخميس المقبل والمؤجلة من الأسبوع الـ19 فى بطولة الدورى العام.