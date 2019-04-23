شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الأفريقى للجودو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد الاتحاد الأفريقى للجودو اجتماع الجمعية العمومية، اليوم، بالمغرب بحضور مطيع فخر الدين رئيس الاتحاد المصرى، والذى يتواجد فى المغرب مرافقا لبعثة المنتخب المقرر مشاركته فى منافسات البطولة الأفريقية. وتعقد الجمعية العمومية على هامش منافسات البطولة الأفريقية، التى تنطلق منافساتها غدا وتستمر حتى 29 أبريل الجارى. وشهدت العمومية مناقشة تقارير رئيس الاتحاد الأفريقى والأمين العام وأمين الصندوق الخاصة بالميزانية المؤقتة، والتصديق على أجندة جمعية الاتحاد الأفريقى لعام 2019، وتعيين مدير تسويق للجنة الإدارية بالاتحاد. Advertisements

الاتحاد الافريقى للجودو

الجمعية العمومية للجودو الأفريقى

رئيس الجودو فى عمومية الاتحاد الافريقى

عمومية الاتحاد الافريقى

رئيس الجودو

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر صور.. اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الأفريقى للجودو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.