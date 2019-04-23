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جلسات لاسارتى مع لاعبى الأهلى تستكشف المصرى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد الجهاز الفنى للأهلى أكثر من جلسة خلال الفترة الأخيرة لمشاهدة ملخص مباريات المصرى، والوقوف على الجوانب الفنية قبل المباراة التى تجمع الفريقين مساء بعد غد الخميس المؤجلة من الأسبوع الـ19 فى بطولة الدورى العام.

 

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وشاهد مارتن لاسارتى المدير الفنى أكثر من ملخص لمباريات المصرى مع جهازه المعاون؛ للوقوف على طريقة اللعب وبعض الجوانب الفنية.

 

ويؤدى الأهلى مرانه عصر اليوم على ملعب التتش، فيما يختتم الفريق تحضيراته فى القاهرة صباح غدٍ الأربعاء قبل الدخول فى معسكر مغلق.

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