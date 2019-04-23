الارشيف / اخبار الرياضه

المصرى يرفض رصد مكافآت خاصة للفوز على الأهلى

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يرفض رصد مكافآت خاصة للفوز على الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد عدنان حلبية عضو مجلس إدارة النادى المصرى، أنه لن يتم رصد مكافآت خاصة للاعبى الفريق للفوز على النادى الأهلى مساء الخميس المقبل بالدورى.

وقال حلبية لـ"الخليج 365"، إن النادى المصرى لديه لائحة مكافآت مميزة وضعها الجهاز الفنى بقيادة إيهاب جلال، رافضا منح مكافآت خاصة للفريق حال الفوز على الأهلى الخميس المقبل.

يذكر أن اتحاد الكرة قرر اليوم نقل المباراة من استاد السويس إلى المكس بالإسكندرية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر المصرى يرفض رصد مكافآت خاصة للفوز على الأهلى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا