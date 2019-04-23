شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يرفض رصد مكافآت خاصة للفوز على الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد عدنان حلبية عضو مجلس إدارة النادى المصرى، أنه لن يتم رصد مكافآت خاصة للاعبى الفريق للفوز على النادى الأهلى مساء الخميس المقبل بالدورى.

وقال حلبية لـ"الخليج 365"، إن النادى المصرى لديه لائحة مكافآت مميزة وضعها الجهاز الفنى بقيادة إيهاب جلال، رافضا منح مكافآت خاصة للفريق حال الفوز على الأهلى الخميس المقبل.

يذكر أن اتحاد الكرة قرر اليوم نقل المباراة من استاد السويس إلى المكس بالإسكندرية.