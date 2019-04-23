الارشيف / اخبار الرياضه

الأهلى يكشف تطورات إصابة رمضان صبحى فى العضلة الأمامية

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يكشف تطورات إصابة رمضان صبحى فى العضلة الأمامية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الجهاز الفنى للأهلى أن رمضان صبحى لاعب الفريق بدأ مرحلة جديدة من التأهيل؛ تمهيدا لعودته من جديد إلى العودة للمشاركة فى المران الجماعى وتجهيزه للمرحلة المقبلة.

 

وبدأ صبحى الجرى حول الملعب ضمن برنامجه التأهيلى الذى يخضع له؛ للتخلص من الإصابة التى تعرض لها فى العضلة الأمامية.

Advertisements

 

ووفقا للجهاز الفنى فإن اللاعب يؤدى برنامجه التأهيلى فى القاهرة، خاصة أن اللاعب اشتكى من شد فى العضلة الأمامية وينفذ برنامجا تأهيليا للعودة من جديد إلى المشاركة الجماعية.

 

ويغيب رمضان صبحى عن مباراة الأهلى والمصرى بعد غد الخميس، فى اللقاء المؤجل من الجولة التاسعة عشر للدورى الممتاز.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الأهلى يكشف تطورات إصابة رمضان صبحى فى العضلة الأمامية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا