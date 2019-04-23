شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يكشف تطورات إصابة رمضان صبحى فى العضلة الأمامية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الجهاز الفنى للأهلى أن رمضان صبحى لاعب الفريق بدأ مرحلة جديدة من التأهيل؛ تمهيدا لعودته من جديد إلى العودة للمشاركة فى المران الجماعى وتجهيزه للمرحلة المقبلة.

وبدأ صبحى الجرى حول الملعب ضمن برنامجه التأهيلى الذى يخضع له؛ للتخلص من الإصابة التى تعرض لها فى العضلة الأمامية.

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ووفقا للجهاز الفنى فإن اللاعب يؤدى برنامجه التأهيلى فى القاهرة، خاصة أن اللاعب اشتكى من شد فى العضلة الأمامية وينفذ برنامجا تأهيليا للعودة من جديد إلى المشاركة الجماعية.

ويغيب رمضان صبحى عن مباراة الأهلى والمصرى بعد غد الخميس، فى اللقاء المؤجل من الجولة التاسعة عشر للدورى الممتاز.