مشاهدة مباراة الهلال والنجم Kora-Star تابع لايف.. رابط يلا شوت الهلال السوداني ضد النجم الساحلي...

نتابع معكم رابط مشاهدة مباراة الهلال والنجم، وذلك في إطار دور الثمانية من مسابقة كأس الكونفدرالية الأفريقية، ونرصد لكم فعاليات مباراة العودة اليوم الثلاثاء 23 أبريل 2019، على قناة بي إن سبورت إتش دي 1، ونستمر برصد التحديثات الإخبارية الهامة حول المباراة التي تشهد حضور عالي من المتابعين من كل مكان، تابع الآن رابط الاسطورة Livehe7 مشاهدة رابط مباراة الهلال والنجم اليوم.

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مشاهدة مباراة الهلال والنجم

انتهت مباراة الذهاب بفوز نادي النجم بثلاثة أهداف مقابل هدف، وهو ما يسهل عليه مباراة اليوم المؤجلة، حيث يحتاج النجم للتعادل بأي نتيجة أو الخسارة بفارق هدف، من أجل ضمان التأهل للدور نصف النهائي في المسابقة، التي سبق وأن توج بها مرتين من قبل، بينما نادي الهلال السوداني في مهمة صعبة، حيث أنه مطالب بالفوز بهدفين مقابل لاشئ أو فارق أهداف أكثر من هدفين من أجل التأهل وحلم التتويج بالبطولة لأول مرة في تاريخه.

وسائل الإعلام

ركزت وسائل الإعلام عن نتيجة مباراة الذهاب الخاصة بالهلال والنجم، وأشادت بأن المتأهل بنسبة كبيرة هو نادي النجم الساحلي التونسي، بينما أفادت تقارير إخبارية سودانية بأن الرد سوف يكون في الملعب، وأن الجميع في نادي الهلال على قدم وساق من أجل الفوز في المباراة الهامة والصعبة نسبيًا الآن.

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جدول مشاهدة مباراة الهلال والنجم

المباراة الهلال السوداني والنجم الساحلي البطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية 2019 الدور ربع النهائي مؤجلة من 14 أبريل 2019 الملعب بتروسبورت في القاهرة الحكم محمود البنا التعليق سوار الذهب ونوفل الباشي الإطار مباراة العودة في دور الثمانية نتيجة مباراة الذهاب فوز النجم بثلاثية مقابل هدف موعد المباراة الثلاثاء 23 أبريل 2019 توقيت المباراة الساعة 6:00 مساءًا بتوقيت القاهرة والساعة 5:00 مساءًا بتوقيت تونس القنوات الناقلة قناة بي إن سبورت إتش دي 1

البث المباشر مشاهدة مباراة الهلال والنجم

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