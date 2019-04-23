الهلال والنجم بث مباشر الاسطورة “Caf 2019” ستاد بتروسبورت |رابط مشاهدة مباراة الهلال...

نتابع معكم كل جديد حول رابط مباراة الهلال والنجم اليوم الثلاثاء 23 أبريل 2019، وذلك في إطار مباراة الإياب في الدور ربع النهائي في مسابقة كاس الكونفدرالية الأفريقية، ولعل مباراة اليوم تكون بمنتهى الأهمية لكلا الفرق، ونتابع نتيجة مباراة الذهاب التي انتهت بفوز النجم بثلاثية مقابل هدف، ونتابع رابط الاسطورة Livehd7 لمشاهدة مباراة الهلال السوداني والنجم الساحلي التونسي الذي فاز بالبطولة مرتين من قبل.

الهلال والنجم

يستضيف ملعب بتروسبورت بالقاهرة، مباراة العودة بين نادي الهلال السوداني ونادي النجم الساحلي التونسي، وانتهت مباراة الذهاب بفوز نادي النجم الساحلي بثلاثية مقابل هدف واحد، وذلك في الملعب الأولمبي بسوسة في تونس، وذلك في يوم 7 أبريل، وسجل الأهداف للنجم اللاعب زياد بوغطاس، واللاعب ياسين الشيخاوي مرتين من ضربتي جزاء، وسجل لنادي الهلال اللاب أطهر الطاهر، وتأجلت المباراة من يوم 14 أبريل 2019، ونتابع معكم المباراة اليوم.

من وقت للثاني نتابع معكم الأخبار المتنوعة حول مباراة اليوم

سجل الأبطال في كأس الكونفدرالية

يعتبر نادي النجم الساحلي التونسي هو ثاني الأندية في تونس من حيث عدد مرات الفوز بالبطولة، وعدد مرات الوصافة، حيث فاز بالبطولة مرتين في عام 2006 وعام 2015، وحصل على الوصافة في عام 2008، بينما نادي الهلال السوداني لم يفز بالبطولة من قبل، ويعتبر نادي الصفاقسي التونسي هو أول الأندية من حيث عدد مرات الفوز، حيث فاز بالبطولة في ثلاث مرات وحصل على الوصافة مرة واحدة، وأندية تونس بصفة عامة فازت بالبطولة خمس مرات، ويليها أندية المغرب أربعة مرات.

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بطاقة مباراة الهلال والنجم

الهلال والنجم بث مباشر

كاس الكونفدرالية الأفريقية 2019

مباراة ربع النهائي

مؤجلة من يوم 14 أبريل 2019

على ملعب بتروسبورت في القاهرة

الحكم محمود البنا

التعليق سوار الذهب ونوفل الباشي

مباراة العودة

نتيجة مباراة الذهاب فوز النجم بثلاثية مقابل هدف

موعد المباراة اليوم الثلاثاء 23 أبريل 2019

توقيت المباراة الساعة 6:00 مساءًا بتوقيت القاهرة والساعة 7:00 مساءًا بتوقيت السعودية والساعة 5:00 مساءًا بتوقيت تونس

تنقل المباراة قناة بي إن سبورت إتش دي 1

البث المباشر الهلال والنجم

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