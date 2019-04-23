Kora بث مباشر مباراة النصر والزوراء يلا شوت كورة ستار Yalla مشاهدة مباراة النصر والزوراء العراقي بث...

بث مباشر مباراة النصر والزوراء العراقي يلا شوت yalla shot كورة اون لاين رابط مشاهدة مباراة النصر والزوراء يلا شوت كورة لايف يوتيوب فهد العتيبي، يحل اليوم فريق النصر السعودي ضيفا على ستاد كربلاء الذي يتسع لأكثر من 30 ألف متفرج حين يواجه فريق الزوراء العراقي في المباراة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا، وينتظر الكثير تلك المباراة والتي تمثل عنق زجاجة لكلا الفريقين لاسيما النصر متذيل ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط فقط.

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بث مباشر النصر اليوم، رابط مشاهدة مباراة النصر والزوراء بث مباشر يلا شوت كورة لايف alnassr الاسطورة مباراة النصر اليوم مباشر كورة اونلاين، وتأمل جماهير العالمي في أن يتمكن الفريق من انتزاع الثلاث نقاط ليصل النصر للنقطة السادسة ويحافظ على آمال تأهله، لأنه في حالة فوز الزوراء يصل للنقطة السابعة ويتعقد موقف النصر بشدة، ويرتدي النصر في مباراة اليوم الزي الأصفر في الأزرق بينما يرتدي الزوراء الطاقم الأبيض بالكامل حيث تنطلق المباراة في تمام الساعة 15:00 بتوقيت جرينتش.

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يلا شوت الجديد بث مباشر النصر والزوراء لايف يوتيوب قناة الاتحاد الآسيوي youtube، مشاهدة مباراة النصر والزوراء بث مباشر اليوم كورة ستار، وتحدث مدرب الزوراء “حكيم شاكر” عن المباراة في المؤتمر الصحفي مشددا على قوة فريق النصر وامتلاكه للعناصر القوية واصفا اللقاء بأنه هو الأهم لفريقه في دور المجموعات، مبررا ذلك بحاجة الفريق للفوز ليرسم طريق العبور لدور الستة عشر حيث سيرتفع رصيد الفريق لـ 7 نقاط، مناشدا جماهير الفريق بأن تحتشد اليوم لدعمه.

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