الهلال والاستقلال رابط يلا شوت “بث مباشر الهلال ضد الاستقلال” Yallakora الجولة الرابعة...

نتابع معكم مباراة الهلال والاستقلال اليوم بث مباشر الثلاثاء 23 أبريل 2019، مباريات دوري أبطال آسيا لكرة القدم، وعبر رابط الاسطورة Livehd7 تستطيع متابعة العديد من التقارير الهامة، يمكنكم الدخول ومتابعة العديد من التحديثات، ونتابع رابط تابع لايف من أجل مشاهدة مباراة الهلال والاستقلال الإيراني، ونحن معكم بنقل رابط البث المباشر بدون تقطيع.

الهلال والاستقلال

كان نادي الهلال السعودي يحتل صدارة المجموعة الثالثة ج، وذلك برصيد ستة نقاط، وذلك من أصل ثلاثة مباريات خاضها النادي، فاز في مبارتين، وخسر في مباراة، له رصيد أهداف خمسة وعليه ثلاثة أهداف، أي فارق الاهداف هو هدفين، بينما نادي الاستقلال الإيراني في المركز الثالث برصيد 6 نقاط، من فوز وتعادل وخسر مباراة واحدة، وله ثلاثة أهداف وعليه خمسة أهداف، وتضم المجموعة الهلال ولخويا والاستقلال والعين الإماراتي.

يعد نادي الهلال هو أعلى الأندية السعودية فوزا بالبطولة والوصافة، حيث فاز بالبطولة في مرتين عام 1992 وعام 2000، وحصل على الوصافة في أربعة مرات من قبل آخرها عام 2017، ويأتي نادي الإتحاد في المركز الثاني من حيث عدد التتويج مرتين فوز ومرة وصافة.

تاريخ مواجهات الفرق السابقة

نادي الهلال السعودي فاز على الاستقلال في أربعة مباريات من قبل، وفاز نادي الاستقلال في خمسة مباريات، وتعادل الفريقان في مباراة واحدة، وبدأت المواجهات بينهم منذ عام 1992، ويعد نادي الهلال هو من أهم الأندية السعودية، وفاز بالعديد من الألقاب المحلية والعالمية.

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بطاقة مباراة الهلال والاستقلال

مباراة الهلال السعودي والاستقلال الإيراني

دوري أبطال آسيا لكرة القدم

الجولة الرابعة

على إستاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة

تحكيم ريوجي ساتو

تعليق سوار الذهب

المجموعة الثالثة

مباراة العودة

نتيجة مباراة الذهاب فوز الاستقلال بنتيجة 2-1

موعد المباراة اليوم الثلاثاء 23 أبريل 2019

توقيت المباراة الساعة 6:00 مساءًا بتوقيت السعودية والساعة 7:00 مساءًا بتوقيت الإمارات

تنقل المباراة قناة بي إن سبورت إتش دي 3

البث المباشر الهلال والاستقلال

نتابع معكم البث المباشر مباراة الهلال والاستقلال اليوم، وذلك في الجولة الرابعة من مباريات دوري أبطال آسيا لكرة القدم، ونرصد لكم رابط الاسطورة Livehd7، يمكنكم الضغط على الصورة من أجل إعادة تحميل الصفحة ومشاهدة المباراة بدون تقطيع، وشارك المقال وتابعه من وقت للثاني، ونتابع معكم مباريات اليوم بشكل عام.

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