النصر والزوراء رابط يلا شوت alnasr-vs-alzwraa2 المجموعة A مشاهدة مباراة النصر السعودية ضد الزوراء...

نتابع معكم رابط النصر والزوراء اليوم الثلاثاء 23 أبريل 2019، وذلك في إطار الجولة الرابعة من المجموعة الأولى، مباريات دوري أبطال آسيا لكرة القدم، ومباراة الإياب اليوم في العراق، وحصلت البعثة الخاصة بنادي النصر بإحتفال كبير لدى وصولهم للعراق لمباراة العودة، ونتابع معكم رابط الاسطورة Livehd7 تابع لايف مشاهدة رابط مباراة النصر والزوراء لايف بدون تشفير.

النصر والزوراء

حصل نادي النصر السعودي على وصافة دوري أبطال آسيا مرة واحدة فقط في عام 1995، وانتهت مباراة الذهاب بفوز نادي النصر برباعية مقابل هدف واحد في مباراة 8 أبريل 2019 الماضي على إستاد الملك فهد الدولي، وسجل هدف الزوراء اللاعب أحمد فاضل، بينما سجل أهداف النصر اللاعب عبد الله آل سالم من ضربة جزاء، ثم اللاعب يحي الشهري وعوض خميس الفرج، وفي آخر المباراة سجل اللاعب دي باولا الهدف الرابع ليعزز الفوز الكبير على النادي العراقي.

نتابع معكم الأخبار المتنوعة حول مباراة اليوم

ترتيب المجموعة A الأولى

يحتل نادي ذوب آهن المركز الأول برصيد 7 نقاط، بعد أن خاض ثلاثة مباريات وفاز في مبارتين وتعادل في واحدة، والمركز الثاني الزوراء العراقي برصيد 4 نقاط، ثم الوصل الإماراتي في المركز الثالث برصيد 3 نقاط، ثم نادي النصر السعودي برصيد 3 نقاط في المركز الأخير بعد أن فاز في مباراة واحدة فقط على الزوراء وخسر في مبارتين.

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بطاقة مباراة النصر والزوراء

النصر والزوراء بث مباشر

دوري أبطال آسيا

مرحلة المجموعات

الجولة الرابعة

ملعب كربلاء في العراق

الحكم أحمد أبو بكر الكاف

تعليق حفيظ دراجي وخالد الحدي

المجموعة الأولى

مباراة العودة اليوم

نتيجة مباراة الذهاب فوز النصر 4-1

موعد المباراة اليوم الثلاثاء 23 أبريل 2019

توقيت المباراة الساعة 6:00 مساءًا بتوقيت السعودية والعراق

تنقل المباراة قناة بي إن سبورت إتش دي 2 وقناة الكأس القطرية إتش دي 6

بث مباشر النصر والزوراء

نتابع معكم رابط البث المباشر الذي يخص مباراة كرة القدم، بين نادي النصر والزوراء، وذلك في إطار الجولة الرابعة من بطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم، مرحلة المجموعات، التي يسعى النصر لتجاوز النتائج السلبية بها، حيث يحتل المركز الأخير بها، ونتابع معكم مباريات اليوم من وقت للثاني.

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نقوم بنقل المباراة من هنا

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