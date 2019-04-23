موعد مباراة الزمالك وبيراميدز.. والقنوات الناقلة.. والتشكيل والغيابات

كتب: ضياء السقا

يستضيف بيراميدز، نظيره الزمالك، في الثامنة مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب استاد الدفاع الجوي، في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة 26 بمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وحقق الزمالك فوزا هاما على الإسماعيلي منذ أيام، بهدفين نظيفين، في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة العاشرة.

ويحتل الزمالك المركز الأول برصيد 60 نقطة، من 26 مباراة، متفوقا على بيراميدز الوصيف بفارق الأهدف، علما بأن الأخير خاض 28 لقاء، فيما يأتي الأهلي ثالثا بـ58 نقطة من 26 مواجهة.

تشكيل الزمالك

يغيب عن الزمالك فرجاني ساسي وحازم إمام وخالد بوطيب للإصابة، ومدبولي لأسباب فنية.

ومن المتوقع أن يبدأ جروس اللقاء بتشكيل مكون من:

جنش

النقاز- محمود علاء - محمد عبد الغني (الونش)- عبدالله جمعة

طارق حامد - محمود عبد العزيز

كهربا- أوباما - إبراهيم حسن

عمر السعيد

تشكيل بيراميدز

يشهد تشكيل بيراميدز عودة السوري عمر خربين لقيادة الهجوم، بعد غيابه عن مباراة الأهلي الأخيرة للإيقاف.

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وسيلعب رامون دياز بتشكيل مكون من:

حراسة المرمي: أحمد الشناوي.

خط الدفاع: علي جبر - عمر الميداني - عمر جابر - رجب بكار

خط الوسط: إيريك تراوري - نبيل دونجا - كينو - عبدالله السعيد - محمد فاروق.

خط الهجوم: عمر خربين.

القنوات الناقلة للدوري

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