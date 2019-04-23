شطب وإيقاف 7 لاعبين كرة ماء بالأهلي.. وتغريم النادي 275 ألف جنيه

قرر مجلس إدارة إتحاد السباحة برئاسة المهندس ياسر إدريس إيقاف وشطب اى لاعب أو مدرب أو إدارى يخرج عن النص فى مختلف المنافسات التى ينظمها الاتحاد ، وحرمانه من التمثيل الدولى ، جاء ذلك خلال إجتماع مجلس الإدارة الذى عقد مؤخرا والذى اتخذ فيه عقوبات صارمة ضد بعض لاعبى كرة الماء بالنادى الأهلى فى مرحلة العمومى بعد أحداث الشغب التى قام بها اللاعبون فى مباراة نهائى بطولة الدورى العام التى أقيمت بحمام السباحة بنادى الصيد بالدقى ضد لاعبى فريق الجزيرة .

وقرر المجلس شطب اللاعب مهند جمال ، وإيقاف كل من اللاعب محمود طارق واللاعب طارق أحمد فؤاد لمدة عام اعتبارا من الموسم 2019/2020 ، وكذلك إيقاف اللاعب كريم جمال لمدة ستة أشهر اعتبارا من الموسم 2019/2020 ، وإيقاف اللاعب محمد اسامة واللاعب يحيي علاء لمدة ثلاثة اشهر اعتبارا من الموسم 2019/2020 ، وإيقاف اللاعب توفيق أحمد لمدة ستة مباريات اعتبارا من الموسم 2019/2020 ، وإيقاف المدير الإداري للنادي الأهلي محمود حسن مبارتان اعتبارا من الموسم 2019/2020 ، وحرمان كل اللاعبين المذكورين بعاليه من التمثيل الدولي ، مع التوصية بشطب اللاعبين في حالة تكرار تلك الأحداث فى المنافسات التى ينظمها إتحاد السباحة .

كما قرر المجلس تغريم النادي الأهلي مبلغ 250 ألف جنيه، حيث أن أحداث تلك المباراة قد خالفت المبادئ والمهام واللوائح الدولية ، بالإضافة لقيام أحد أعضاء النادي الأهلي العريق بحمل جنزيرا ومحاولة التعدى علي لاعبي الفريق المنافس وسب الدين ، على ان يلتزم النادي الأهلي بسداد مبلغ 25 الف جنيه لصالح نادي الصيد قيمة التلفيات التي حدثت به علي أن يوافي الإتحاد بصورة من إيصال السداد

قال المهندس ياسر إدريس إن مجلس إدارة الإتحاد إستعرض لوائح الإتحاد الدولى والميثاق الأوليمبى واللائحة الداخلية للإتحاد المصرى للسباحة ، بعد الإطلاع على التحقيقات التى أجراها المستشار القانونى للإتحاد مع اللاعبين المتورطين فى أحداث الشغب ، قبل توقيع العقوبات على اللاعبين ، مشيرا إلى أن اللاعبين خالفوا ما جاء فى الفقره 6 من المبادئ الأساسية لأهداف الحركة الأولمبية المساهمة في بناء سلام عالمي من خلال الشباب الرياضي المثقف بدون أي نوع من انواع التعصب ( الميثاق الأولمبي ) ، و مادة 2 بند 7 من مهام اللجنة الأوليمبية الدولية والتى تؤكد على تكريس الجهود للتأكد من إنتشار روح اللعب النظيف في الأوساط الرياضية ومنع ظاهرة العنف ( الميثاق الأوليمبي ) ، كما تضمنت الفقره 3 من مقدمة اللائحة التأديبية للقانون الدولي لكرة الماء أن الغرض من لوائح الإتحاد الدولي هي ضمان رياضه كرة الماء في أن تلعب بصورة عادلهطة دون حدوث اي اضطراب بها ومعاقبة الحوادث التي تلحق الضرر بسمعة كرة الماء ( لائحة الاتحاد الدولي ) .

أشار إلى أن أحداث تلك المباراة قد خالفت كل تلك المبادئ و المهام و اللوائح الدولية المشار اليها ، بالإضافة لقيام أحد اعضاء النادي الأهلي العريق بحمل جنزيرا و محاوله التعدى علي لاعبي الفريق المنافس وسب الدين .