ننشر تشكيل بيراميدز المتوقع لمواجهة الزمالك

يستضيف نادي بيراميدز، نظيره الزمالك، على استاد الدفاع الجوي، في المباراة المؤجلة بينهما من منافسات الجولة السادسة والعشرين، من مسابقة الدوري الممتاز.

تنطلق المباراة، في تمام الساعة الثامنة من مساء اليوم الثلاثاء، على أن ينقل اللقاء عبر قنوات أون سبورت، والنيل للرياضة.

ومن المتوقع أن يبدأ دياز بتشكيل مكون من:

حراسة المرمي: أحمد الشناوي.

خط الدفاع: علي جبر – عمر الميداني – عمر جابر – رجب بكار

Advertisements

خط الوسط: إيريك تراوري – نبيل دونجا – كينو – عبدالله السعيد – محمد فاروق.

خط الهجوم: عمر خربين.

ويشهد تشكيل بيراميدز عودة السوري عمر خربين لقيادة هجوم بيراميدز، بعد غيابه عن مباراة الأهلي الأخيرة للإيقاف.

جدير بالذكر أن بيراميدز يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري، برصيد 60 نقطة خلف الزمالك المتصدر بنفس الرصيد.