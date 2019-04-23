تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة بيراميدز

يستضيف نادي بيراميدز، نظيره الزمالك، على استاد الدفاع الجوي، في المباراة المؤجلة بينهما من منافسات الجولة السادسة والعشرين، من مسابقة الدوري الممتاز.
تنطلق المباراة، في تمام الساعة الثامنة من مساء اليوم الثلاثاء، على أن ينقل اللقاء عبر قنوات أون سبورت، والنيل للرياضة.
ومن المتوقع أن يبدأ السويسري كريستيان جروس بتشكيل مكون من:
حراسة المرمى: محمود عبدالرحيم “جنش”.
خط الدفاع: حمدي النقاز ومحمود علاء ومحمود حمدي “الونش” وعبدالله جمعة.
خط الوسط: طارق حامد ومحمود عبدالعزيز وكهربا وأوباما وأحمد سيد زيزو.
خط الهجوم: عمر السعيد.
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