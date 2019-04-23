بوغبا يُجبر مانشستر يونايتد على قرار قاسٍ

قرر الفرنسي بول بوغبا أخبار ناديه مانشستر يونايتد برفض فكرة الاستمرار في صفوف النادي لموسم آخر.

وأخبر مينو رايولا وكيل بوغبا أن اللاعب لا ينوي تمديد العقد مع الفريق الإنجليزي والذي ينتهي في يونيه 2021.

وينوي مانشستر يونايتد الموافقة على رحيل بوغبا عن صفوف الفريق في حال وصول عرض بقيمة 150 مليون يورو بينما عرض ريال مدريد 120 مليون يورو فقط من أجل اللاعب الفرنسي.

وينتظر أن تستمر المفاوضات في الفترة المقبلة بين الجانبين من أجل نقل اللاعب الفرنسي للعمل تحت قيادة زيدان في الموسم المقبل.

ولا يمانع ريال مدريد دفع 17 مليون يورو كراتب سنوي لبوغبا في الموسم المقبل.