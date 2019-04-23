اليوم.. الاهلي يواجه سموحة في دوري سيدات السلة

يحل فريق كرة السلة "سيدات" بالنادي الأهلي ضيفاً علي فريق سبورتنج في السادسة من مساء اليوم الثلاثاء. وتقام المباراة على الصالة المغطاة بنادي الاتحاد السكندري، ضمن منافسات الجولة النهائية لبطولة دوري السوبر . وتحتاج سيدات النادي الأهلي للفوز في مباراة اليوم أمام سبورتنج لخوض مباراة أخرى فاصلة لتحديد الفريق الحاصل على اللقب.

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