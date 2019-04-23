كشفت اللجنة المنظمة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 برئاسة المهندس هاني أبو ريدة، عن وجود 10 مجالات للتطوع في المسابقة. عن وجود 10 مجالات للتطوع في المسابقة. وتتمثل هذه المجالات في: تنظيم المداخل والبوابات، الأمن والسلامة، الإعلام، الخدمات الطبية، اللوجستيات، نظم المعلومات، خدمات المشجعين، التسويق، الإقامة والإعاشة، المراسم.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أمم أفريقيا 2019 .. 10 مجالات للتطوع في البطولة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.