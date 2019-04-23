فتح باب تسجيل الإعلاميين لحضور كأس الأمم الأفريقية

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف"، فتح باب التسجيل للصحفيين وممثلي وسائل الإعلام من كل العالم، الراغبين في حضور بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، والمقرر إقامتها في مصر خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو. 2019، والمقرر إقامتها في مصر خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو. فتح الكاف باب التسجيل عبر قناته الإعلامية بموقعه الرسمي، مشيرًا إلى أن التقدم لحضور البطولة سيكون من اليوم حتى 31 مايو المقبل. طالب الكاف وسائل الإعلام التي تصطحب معدات تصوير بالحضور للقاهرة قبل موعد البطولة بـ10 أيام.

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