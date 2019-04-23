الأهلي والمصري في "المكس" بدون جمهور

قررت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم نقل مباراة الأهلي مع المصري المؤجلة من الجولة 19 لمسابقة الدوري الممتاز إلى ستاد حرس الحدود بالمكس، 19 لمسابقة الدوري الممتاز إلى ستاد حرس الحدود بالمكس،في موعدها المقرر، الخميس 25 أبريل الجاري، في الثامنة مساء بدون جمهور، وذلك لعدم ورود الموافقات الأمنية لإقامتها باستاد السويس.

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