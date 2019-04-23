موعد مباراة برشلونة والأفيس والقنوات الناقلة

يحل فريق برشلونة ضيفًا ثقيلًا على الأفيس مساء اليوم الثلاثاء على ملعب مينديزوروزا، ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين من بطولة الدوري الإسباني"الليجا".

ويتطلع برشلونة في المباراة لخطف الثلاث نقاط ليعزز صدارتة برشلونة ضد الافيس على أمل تعثر أتلتيكو مدريد أمام فالنسيا غدًا، من أجل تتويج

البارسا رسميًا بلقب الدوري، بينما يسعى الأفيس في خطف الفوز من صاحب الصدارة مستغلًا اللعب على أرضه وسط جماهيره.

موعد مباراة برشلونة والأفيس

تنطلق مباراة برشلونة والأفيس في تمام الساعة التاسعة ونصف مساءً بتوقيت القاهرة،

وفي تمام الساعة العاشرة ونصف مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية،

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بينما تكون في تمام الساعة الحادية عشر ونصف مساءً بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة والأفيس

تذاع مباراة برشلونة والأفيس بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD 3 المشفرة، بتعليق علي محمد علي.

ويدخل برشلونة اللقاء وهو يحتل المركز الأول برصيد 77 نقطة، بينما يحتل الأفيس المركز الثامن برصيد 46 نقطة.