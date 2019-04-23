لاسارتي يدرس المصري البورسعيدي بالفيديو

عقد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أكثر من جلسة خلال الفترة الأخيرة، لمشاهدة ملخص مباريات المصري، والوقوف على الجوانب الفنية قبل المباراة التي

تجمع الفريقين، مساء بعد غد الخميس، والمؤجلة من الأسبوع الـ19 في بطولة الدوري العام.

شاهد مارتن لاسارتي، المدير الفني، أكثر

من ملخص لمباريات المصري مع جهازه المعاون؛ للوقوف على طريقة اللعب وبعض الجوانب الفنية.

ويؤدي الأهلي مرانه عصر اليوم على ملعب التتش، فيما يختتم الفريق تحضيراته في القاهرة صباح غدٍ الأربعاء قبل الدخول في معسكر مغلق.